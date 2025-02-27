بينها يخص بيانات الطلبة والتدريسيين.. التعليم تصدر عددا من القرارات

وصوتت الهيئة على القرارات التالية:▪️مباشرة الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية برفع وتحديث بيانات والتدريسيين والمناهج الدراسية في الأنظمة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (SIS – LMS - HRMS) استكمالا لمشروع الأتمتة في الوزارة والجامعات الذي افتتحه رئيس .▪️اعتماد استمارة خاصة لمناقشة مشاريع الدبلوم العالي للتخصصات الطبية.▪️رفع الحد الأدنى لدرجة تقييم أداء التدريسيين الى 75 % في استمارة التقييم للعام 2025/2024.▪️الموافقة على إمكانية السماح بإضافة حاملي شهادة الدكتوراه بمرتبة مدرس من ذوي الخبرة والكفاءة إلى عضوية العلمية في الأقسام في حال عدم توفر ألقاب علمية متقدمة.▪️الموافقة على التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا.