تحالف العزم يؤكد رفضه تحويل غابات نينوى الى الاستثمار

وقال في تصريح صحفي ورد لـ نيوز، انه "يؤكد العزم في رفضه لأي إجراءات أو محاولات من شأنها المساس بغابات والمساحات الخضراء فيها، تحت أي عنوان أو ذريعة، بما في ذلك المشاريع الاستثمارية أو غيرها، لما تمثله هذه المناطق من أهمية بيئية وحيوية لأبناء المحافظة".وشدد على أن "الحفاظ على الغطاء النباتي والمساحات الطبيعية في مسؤولية وطنية يجب أن تتضافر الجهود لحمايتها، وعدم السماح بأي تجاوزات تؤثر على التوازن البيئي أو تهدد إرث الطبيعي".ودعا العزم الجهات المعنية إلى "الالتزام بالحفاظ على هذه المناطق وفق القوانين النافذة، ومراعاة مصلحة أهالي في أي خطط تتعلق بالتنمية العمرانية، مع التأكيد على ضرورة إشراك المحلي والجهات المختصة في أي قرارات تتعلق بمستقبل هذه المساحات".وختم: "سيبقى العزم ثابتًا في موقفه الداعم لحماية بيئة وضمان عدم استغلالها بشكل يضر بمصلحة سكانها وأجيالها القادمة".