اعتقال مروج للمخدرات في البصرة

وقالت الشرطة في بيان، "في إطار جهودها المستمرة لمحاربة الجريمة المنظمة ومكافحة آفة المخدرات، تمكنت مفارز دوريات نجدة من إلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات، وذلك خلال تنفيذ إحدى الواجبات الأمنية المكثفة في أحياء المحافظة".

وأسفرت العملية وفق البيان عن "ضبط كمية من المواد المخدرة، وأدوات تستخدم في التعاطي، بالإضافة إلى مبلغ يُعتقد أنه من متحصلات بيع المواد المخدرة".