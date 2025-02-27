السامرائي يؤكد حرصه على متابعة احتياجات سامراء

أكد رئيس العزم السامرائي، الخميس، حرصه على متابعة احتياجات مدينة سامراء.​

وقال في بيان، "استقبل رئيس العزم، اليوم الخميس، في مكتبه ببغداد، وفداً من وجهاء ومثقفي عشيرة السادة البو ويس الحسينية – فخذ البوچول، الذي يترأسه الشيخ عزيز المحيميد، شيخ العشيرة في مدينة سامراء".

وجرى خلال اللقاء "التباحث حول الأوضاع العامة في سامراء، والتحديات التي تواجه أبناء العشائر في المحافظة، وأهمية تعزيز الجهود المشتركة للنهوض بالخدمات ودعم الاستقرار".

ونقل البيان عن السامرائي تأكيد حرصه على "متابعة احتياجات والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الحلول المناسبة".



من جانبهم، عبّر "وجهاء العشيرة عن اعتزازهم بهذا اللقاء، مشيدين بمواقف السامرائي الداعمة لمطالب الأهالي، وسعيه الدؤوب لحل المشكلات التي تواجه محافظة صلاح الدين"، مؤكدين دعمهم لكل الجهود التي تصب في خدمة أبناء .



