وفاة امرأة بحريق داخل منزلها جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بوفاة امرأة بحريق داخل جنوبي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "امرأة توفيت نتيجة تعرض الى حادث حريق اندلع داخل غرفتها ضمن ناحية الجنوبي في بغداد".

وأضاف المصدر أنه "تم رفع الجثة وطلب خبير الادلة فتح تحقيق بالحادث".



