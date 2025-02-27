وثائق تؤكد إحالة غابات الموصل التاريخية للاستثمار

وكانت نفت، اليوم الخميس، إحالة غابات إلى الاستثمار، موضحة

أنه "لا صحة لإحالة غابات إلى الجرف والاستثمار ولا يمكن للوزارة المساس بالمساحات والإرث الموصلي العريق".