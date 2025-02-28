مصرف الرافدين يصدر تحذيرا لعملائه

نيوز – اقتصادي

حذر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، من استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في تداول العملات الرقمية والفوركس.

وقال المصرف في بيان ورد لـ نيوز، انه "تماشياً مع توجيهات البنك المركزي العراقي، زبائننا إلى الامتناع عن استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك البطاقات والمحافظ الإلكترونية، في تداول العملات الرقمية أو نشاط الفوركس، سواء لحسابهم الشخصي أو لحساب الغير، بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأكد المصرف "أهمية توخي الحذر وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة التي تروج لهذه الأنشطة، نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر مالية وقانونية كبيرة، قد تؤدي إلى فقدان الأموال أو التعرض لإجراءات قانونية وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة".

وبين ان "هذا التحذير جاء في إطار الدور التوعوي لمصرف الرافدين، وحرصه على حماية مصالح زبائنه وضمان سلامة تعاملاتهم المالية".