كارثة تحل باهالي منطقة اليرموك.. مستثمر يغلق أبواب منازل المواطنين بالجدران (فيديو)

نيوز – محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة من أبناء منطقة ببغداد وهي توثق قيام مستثمر بغلق أبواب منازل المواطنين بالجدران.

وبحسب مقطع الفيديو فأن امرأة من أبناء منطقة ببغداد وثقت قيام مستثمر بغلق أبواب منازل المواطنين بالجدران".

وذكرت في مقطع فيديو ان "المنطقة يوجد فيها ارض محرمة كونها تتضمن انابيب ماء وكهرباء وهي ممنوعة من البناء عليها وفقا لكتب رسمية"، مشيرة الى ان "مستثمرا قام بالتزوير في بلدية واستحصل موافقة لبناء الأرض".

وأكدت ان "المستثمر قام بمساومتنا اما بناء الجدران في أبواب منازلكم او بيع منازلكم بأسعار اقل من نصف السعر المقرر"، مناشدة بـ"التدخل ووضع حد لذلك".