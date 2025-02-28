بعد انتهاء مهامه.. السفير البريطاني يبوح للعراقيين بسر

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب وكراهية
من
11:00 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بدء مفاوضات مكثفة في مصر بشأن اتفاق غزة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-517926-638763351741729113.jpg
بعد انتهاء مهامه.. السفير البريطاني يبوح للعراقيين بسر
محليات
2025-02-28 | 05:25
Alsumaria Tv
https://alsumaria.tv/authors
10,001 شوهد
السومرية
نيوز – محلي
اعلن السفير البريطاني في
العراق
ستيفن هيتشن، اليوم الجمعة، عن سر للعراقيين بمناسبة انتهاء مهام عمله.
وقال هيتشن في رسالة له نشرتها الوكالة الرسمية وتابعته
السومرية
نيوز، ان "أعزائي العراقيين، سأغادر بلدكم العزيز بعد أيام قليلة، وأود أن أعبر عن امتناني العميق لصداقتكم وكرم ضيافتكم خلال العامين الماضيين".
وأضاف: "سأبوح لكم بسر، زوجتي غاضبة مني، وهذا ليس بالأمر الجديد، لكن هذه المرة له سبب محدد ! فقد شاهدت مقاطع فيديو لي وأنا أستمتع بجمال بلدكم، رأتني على قمة المئذنة الملوية، وعلى ضفاف الفرات في الرمادي، ورأتني أتذوق المسكوف والدولمة والباجة والزردة والدهينة وتراب الملوك، شاهدتني في جبال برزان وأهوار ذي قار، وفي كنائس
بغداد
ودير مار متي، وبين أضرحة الأئمة في سامراء والنجف وكربلاء والكاظمية، كما رأتني أحتفل بالمولد النبوي في الأعظمية. والنتيجة؟ إنها غاضبة بشدة وتصر على أن نعود يوماً ما كسياح".
وتابع: "لقد تعلمت الكثير منكم، تعلمت المعنى الحقيقي للشجاعة واللطف واللباقة، ولمست كيف أنكم- رغم كل التحديات- تضعون إكرام الضيف في المقام الأول، كما أنني أضفت إلى مفرداتي بعض الكلمات العراقية الجديدة: ستوني، سباعي، بلم، أغشع".
وأكمل بالقول: "لقد كنت محظوظًا بأن أرى
العراق
هذه الأيام في أفضل حالاته منذ سبعينيات القرن الماضي، ورغم التقدم الكبير، لا تزال هناك تحديات قائمة، وأنا فخور بأن المملكة المتحدة تعمل معكم لمواجهتها، ويبقى الاقتصاد أكبر هذه التحديات: فقد أعلنا عن صادرات بقيمة 15 مليار دولار خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى لندن، أما في مجال التعليم، فقد أطلقنا 12 شراكة جامعية جديدة، وافتُتحت جامعة لندن في أربيل".
وأضاف: "وفي ما يخص التغير المناخي، الذي قد يهدد الاستقرار والتقدم، فقد وقعنا اتفاقية جديدة بهذا الشأن، وأعلنا عن استثمارات بريطانية كبيرة في إدارة الموارد المائية، كما أن تهديد تهريب المخدرات والبشر لا يقل خطورة عن الإرهاب، لذا نعمل معكم على بناء اتفاقية جديدة لدعم الشرطة وتعزيز أمن الحدود، وأخيرًا، نعلم جميعًا أن النجاح لا يمكن تحقيقه دون تمكين نصف المجتمع، ولهذا بدأنا حوارًا لتعزيز مشاركة المرأة سياسيًا واقتصاديًا في إطار من الاحترام والتعاون".
وقال السفير البريطاني في رسالته: "لقد شَهدتُ تحولًا مهمًا في
العراق
ومكانته في العالم، كان الحديث سابقًا عن كيف أن مشاكل
العراق
تؤثر على المنطقة، أما اليوم، فأصبح التركيز على كيفية حماية
العراق
من أزمات المنطقة، لم يعد
العراق
مجرد بند على الأجندة الدولية، بل أصبح مشاركًا في صياغتها، خِبرتكم وحِكمتكم لهما قيمة هائلة، خاصة لجيرانكم في سوريا، وهم يسعون للخروج من إرث الماضي، وشراكتنا اليوم باتت شراكة أنداد، ولم أشعر بفخر أكبر من لحظة الترحيب برئيس الوزراء محمد شياع السوداني في لقائه مع جلالة الملك كضيف مُكّرَم. كان الطقس باردًا، لكن الترحيب كان دافئًا".
وذكر: "لا أريد تجاوز حدود ضيافتكم، لكن اسمحوا لي بمشاركة آمالي للعراق، أولاً، أتمنى لهذا البلد العظيم الازدهار والاستقرار، ولكن مع النمو السكاني السريع (2.3% سنوياً) وانخفاض أسعار النفط منذ وصولي، فلا بد من إصلاح اقتصادي سريع يُنعش القطاع الخاص، ويستثمر في الإنسان العراقي".
وتابع: "ثانياً، الحوكمة تسبق التنافسات السياسية، ولديكم اختبار قادم مع الانتخابات، هناك مساران أمامكم: إما تشكيل حكومة جديدة بسرعة تعزز زخم التقدم، أو تأخر طويل قد يستنزف ما تحقق خلال العامين الماضيين، الوطنية تتطلب تقديم تنازلات، وبسرعة".
واختتم هيتشن رسالته بالقول "أنتم وحدكم القادرون على حل مشاكلكم، فلديكم الإبداع والذكاء والمرونة لتجاوز التحديات، لكننا نأمل أن نكون إلى جانبكم في هذه المسيرة، ليس فقط لأننا نريد المساعدة، بل لأننا ببساطة نجد فيكم راحةً ودفئًا استثنائيين"، لافتا الى انه "يبدو أنني أطلت الحديث، ولا أريد أن أسيء إلى هيبة “أبو ناجي”، لكنني على وشك البكاء! حان الوقت لأذهب وأتصالح مع زوجتي، كل الهلا والله".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
الأعرجي والسفير البريطاني على طاولة واحدة في بغداد
06:09 | 2025-02-27
للاطلاع على ترميم القطع الاثرية.. السفير البريطاني في متحف الموصل
03:52 | 2025-02-17
ثلاثة ملفات على طاولة مباحثات رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي البريطاني
05:56 | 2025-02-15
السامرائي يبحث مع السفير الأسترالي تعزيز التعاون الثنائي واستقرار المنطقة
09:50 | 2025-01-28
السفير
البريطاني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مركز الفلك الدولي يحسم موعد بداية شهر رمضان 2025
دوليات
39.06%
05:49 | 2025-02-27
مركز الفلك الدولي يحسم موعد بداية شهر رمضان 2025
05:49 | 2025-02-27
قائمة بالعطل الرسمية خلال شهر اذار وحتى انتهاء رمضان
محليات
30.2%
02:48 | 2025-02-27
قائمة بالعطل الرسمية خلال شهر اذار وحتى انتهاء رمضان
02:48 | 2025-02-27
قرار "مثير" بشأن ملعب وتوقيت مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم
رياضة
20.96%
04:00 | 2025-02-27
قرار "مثير" بشأن ملعب وتوقيت مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم
04:00 | 2025-02-27
ليلة رعب على خط بغداد - بصرة: طعن سائق قطار بالسكاكين وإحراق عربة (صور)
أمن
9.78%
02:05 | 2025-02-27
ليلة رعب على خط بغداد - بصرة: طعن سائق قطار بالسكاكين وإحراق عربة (صور)
02:05 | 2025-02-27
المزيد
أحدث الحلقات
Celebrity
الشاعر الشعبي علي ناظم - الحلقة ٤٦ | season 3
14:30 | 2025-02-27
Celebrity
الشاعر الشعبي علي ناظم - الحلقة ٤٦ | season 3
14:30 | 2025-02-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧-٢-٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧-٢-٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-27
ناس وناس
ميسان العمارات الصناعية - الحلقة ٢٢٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-27
ناس وناس
ميسان العمارات الصناعية - الحلقة ٢٢٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-27
رمضان والناس
برومو رمضان والناس | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
رمضان والناس
برومو رمضان والناس | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
ليلة رمضانية
برومو ليلة رمضانية | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
ليلة رمضانية
برومو ليلة رمضانية | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
الله بالخير
برومو الله بالخير | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
الله بالخير
برومو الله بالخير | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
سوشيل رمضان
برومو سوشيل رمضان | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
سوشيل رمضان
برومو سوشيل رمضان | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
بال 90
برومو بال 90 | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
بال 90
برومو بال 90 | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
بعد التحري
وباء فتاك يهدد الثروة الحيوانية في العراق - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-26
بعد التحري
وباء فتاك يهدد الثروة الحيوانية في العراق - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-26
العراق في دقيقة
26-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-26
العراق في دقيقة
26-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-26
الأكثر مشاهدة
Celebrity
الشاعر الشعبي علي ناظم - الحلقة ٤٦ | season 3
14:30 | 2025-02-27
Celebrity
الشاعر الشعبي علي ناظم - الحلقة ٤٦ | season 3
14:30 | 2025-02-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧-٢-٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧-٢-٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-27
ناس وناس
ميسان العمارات الصناعية - الحلقة ٢٢٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-27
ناس وناس
ميسان العمارات الصناعية - الحلقة ٢٢٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-27
رمضان والناس
برومو رمضان والناس | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
رمضان والناس
برومو رمضان والناس | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
ليلة رمضانية
برومو ليلة رمضانية | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
ليلة رمضانية
برومو ليلة رمضانية | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
الله بالخير
برومو الله بالخير | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
الله بالخير
برومو الله بالخير | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
سوشيل رمضان
برومو سوشيل رمضان | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
سوشيل رمضان
برومو سوشيل رمضان | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
بال 90
برومو بال 90 | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
بال 90
برومو بال 90 | رمضان 2025
02:49 | 2025-02-27
بعد التحري
وباء فتاك يهدد الثروة الحيوانية في العراق - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-26
بعد التحري
وباء فتاك يهدد الثروة الحيوانية في العراق - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-26
العراق في دقيقة
26-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-26
العراق في دقيقة
26-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-26
اخترنا لك
الانبار.. اعتقال متهمين بسرقة التوصيلات الكهربائية من الشوارع
09:06 | 2025-02-28
إطلاق مشروع مستشفى سرطان الأطفال في بغداد
08:48 | 2025-02-28
أمانة بغداد توضح حقيقة الجدل حول قطعة أرض في اليرموك
07:22 | 2025-02-28
الانواء الجوية تبشر العراقيين
06:34 | 2025-02-28
المباشرة بتخفيض الأسعار لهذه الفئة من العراقيين
06:29 | 2025-02-28
هل ينجح العراق برفع الحظر الأوروبي عن الطائر الأخضر؟
04:23 | 2025-02-28
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.