الانواء الجوية تبشر العراقيين

نيوز – محلي

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، موعد انتهاء موجة البرد في .

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، انه "خلال ساعات مساء اليوم الجمعة الموافق 28 شباط، تنتهي الموجه الباردة التي أثرت على البلاد خلال الأيام الماضية ويبدأ الارتفاع التدريجي في درجات اعتبارا من يوم السبت 1 آذار".

وأضافت ان "الأجواء تميل للاعتدال نهارا في مدن وسط وجنوب البلاد والبرودة في مدن شمال وغرب البلاد".