إطلاق مشروع مستشفى سرطان الأطفال في بغداد

وبحسب بيان رسمي، فانه "برعاية السوداني، ووزير صالح الحسناوي، وباشراف مدير عام مدينة الطب حسن التميمي، تمت المباشرة بمشروع انشاء مستشفى سرطان الأطفال".ويهدف المشروع إلى توفير بيئة طبية متخصصة لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان، مع تجهيز المستشفى بأحدث التقنيات العلاجية والكادر الطبي المؤهل.