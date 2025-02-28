ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي يعلنان السبت أول أيام رمضان

وذكر في بيان، ورد لـ نيوز،، أن "لجنة تحري الهلال التابعة له، وبالتنسيق مع المجمع الفقهي العراقي، ثبتت رؤية الهلال، مما يعني أن يوم السبت الموافق 1 آذار 2025 هو غرة الشهر الفضيل".يأتي هذا الإعلان بعد جلسة الهلال التي أجرتها الجهات المختصة في عدد من المناطق داخل العراق، وسط متابعة رسمية ودينية واسعة.