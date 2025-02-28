السيد السيستاني يعلن الاحد اول ايام رمضان

وقال المكتب في بيان ورد لـ نيوز، انه "يعلن مكتبُ سماحة آية الله العظمى علي السيستانـي (دام ظلُّهُ) فــي النجفِ الأشرفِ أنَّ يومَ الاحد الموافق (2/ 3/ 2025م) هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1446ه‍ـ".وفي وقت سابق اعلن، الوقف والمجمع الفقهي العراقي، ان غداً السبت هو الاول من رمضان.