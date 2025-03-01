هل ماتزال درجات الانجماد تسيطر على الأجواء.. تفاصيل جدول الحرارة ليوم غد

نيوز – محلي

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، عن جدول درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الاحد.

وذكرت الهيئة وفقا للجدول ادناه ان "درجات الحرارة العظمى في دهوك 13، السليمانية 11، وكركوك 16، والأنبار 18، وكربلاء المقدسة وديالى 20، ذي قار والبصرة 22". وتابعت "اما درجات الحرارة الصغرى ستكون في ميسان 8 وذي قار وكربلاء 7 والديوانية والمثنى 6 وبغداد 4 امام 3 ودهوك 2 والسليمانية صفر".

