وورشة سمسم، هي منظمة غير ربحية في منحت 20 مليون دولار من الوكالة للتنمية الدولية، لانتاج عرض يسمى "اهلا سمسم العراق"، في محاولة "لتعزيز الإدماج والاحترام المتبادل والتفاهم بين المجموعات العرقية والدينية والطائفية، بدأ العرض في عام 2021 وسيستمر حتى عام 2027.وقال السيناتور كونز "إن هذا ليس مجرد تمويل لعرض للأطفال، إنه عرض يساعد في تعليم القيم، ويساعد في تعليم العامة، ويساعد في منع الأطفال من الموت بسبب الزحار والأمراض، ويساعد في تعزيز قيم مثل والسلم والتعاون في مجتمع حيث البديل هو والتطرف والإرهاب".وأضاف ان "الأمر لا يتعلق بالقوة الناعمة فحسب، بل بالقوة الذكية، فالانفاق العسكري اكبر من الانفاق عبر برامج الاندماج، وصحيح ان القوة الصلبة تتفوق عادة على القوة الناعمة في الأمد القريب، ولكن التأثيرات على الأمد البعيد قد تكون عكس ذلك"، متسائلا: "من الذي تفضل أن يعلم الأطفال العراقيين؟ بيج بيرد أم تنظيم القاعدة؟ إن الوقاية من الأمراض تساعدنا جميعاً، والتعليم هو الذي يحارب التطرف".من جانبه قال مذيع البرنامج الذي ظهر فيه السيناتور الأمريكي: "هل هذا يجعل الأمر قضية سياسية أفضل؟ لا، لأنني استغرقت خمس دقائق لشرح بالضبط ما هو البرنامج في لبرنامج سمسم، تعليم الأطفال غسل أيديهم وعدم كراهية أمريكا".