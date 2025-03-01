بالفيديو.. حادث مروع في بابل: سيارات تتطاير

نيوز – محلي

أدى حادث سير على السريع في الى تسجيل 6 إصابات بحالة خطرة.

وقال مصدر مطلع لـ نيوز، ان "حادث سير مروع أسفر عن انقلاب وتطاير عدد من السيارات ما أدى الى إصابة 6 اشخاص بجروح خطرة".

واضاف أن "سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى، بينما تم اتخاذ الإجراءات لاعادة انسيابية حركة السير على السريع".