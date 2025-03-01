التقاعد تعلن إكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر آذار

وقال وكيل رئيس الهيئة عبد الستار، إنه "تم استكمال اجراءات تنفيذ رواتب المتقاعدين لشهر اذار 2025".وأشار الى "إرسال البيانات إلى المصارف بغية استكمال إجراءات الصرف"، بحسب .