نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بأن امرأة في الثاني من عمرها انتحرت بـ"الزرنيخ" في .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "امرأة بعمر 29 عاما أقدمت على الانتحار بعد تناولها مادة الزرنيخ داخل ضمن منطقة الفضيلية ببغداد". وأضاف ان "المرأة فارقت الحياة اثناء نقلها الى المستشفى"، مشيرا الى ان "المعلومات بينت ان سبب الانتحار يعود لمشاكل عائلية مع زوجها".

