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تطورات بشأن الحمى القلاعية في العراق
محليات
2025-03-01 | 06:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,727 شوهد
السومرية
نيوز – محلي
أكدت وزارة الزراعة، أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بالحمى القلاعية بين المواشي، فيما أشارت الى أن
العراق
يقترب من
القضاء
على الحمى القلاعية.
وقال وكيل الوزارة
مهدي
سهر الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية
نيوز، إن "وزارة الزراعة، من خلال دائرة البيطرة والمستوصفات والمستشفيات البيطرية المنتشرة في عموم محافظات العراق، قامت بالكشف والتحري عن الإصابات واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال الإصابة بالحمى القلاعية إلى مناطق أخرى غير موبوءة، فضلاً عن تطويق وتحديد البؤر التي ظهرت فيها الإصابة".
وأشار إلى أن "رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني شكل
لجنة
لمتابعة
حالات
الإصابة بالحمى القلاعية في عموم محافظات العراق، كما تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة الموضوع من قبل وزير الزراعة".
وأوضح أن "اللجنة الوزارية في وزارة الزراعة أخذت عينات من الحيوانات النافقة، وتحديداً الجاموس، وتم إرسالها إلى المختبرات العالمية للتأكد من الإصابات ونوع الإصابة، كما تم نشر المعقمات في الحقول، وتلقيح الحيوانات، وتوزيع الأدوية مجاناً"، لافتاً إلى أنه "تم حصر جميع الأضرار التي لحقت بالمربين في عموم محافظات
العراق
التي ظهرت فيها الإصابات".
وبين
الجبوري
انه "لم تظهر أي
حالات
إصابة بالحمى القلاعية في عموم محافظات
العراق
خلال الأيام الأخيرة، حيث عادت الأسواق إلى حالتها الطبيعية من حيث استقرار أسعار اللحوم الحمراء"، منوها بأن "المختصين والخبراء في وزارة الصحة أكدوا أن الحمى القلاعية لا تنتقل من لحوم الحيوانات إلى الإنسان، وبالتالي فإن جميع منتجات الثروة الحيوانية آمنة للاستخدام من قبل الإنسان".
وتابع أن "الإصابات بمرض الحمى القلاعية انتهت في عموم محافظات العراق، حيث تمت السيطرة عليها بالكامل"، مشيراً الى أن "الوزارة نجحت في إجراءاتها الاحترازية خلال الفترة السابقة".
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