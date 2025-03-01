فحص المخدرات في دوائر المرور.. مخالفات جسيمة وصفقات مشبوهة (وثائق)

وبحسب الوثائق، فإن "قرار الاحالة على الشركات الثلاثة غير صحيح كون العروض المقدمة من الشركات لم يتطابق فنيا مع المواصفات المطلوبة في المناقصة".وأضافت، أنه "لم تقدم الشركات النماذج المطلوبة بشكل صحيح كما في المناقصة"، لافتة الى انه "لم تقدم الشركات كفاءة مالية حقيقية صادرة من البنك المركزي حيث ما تم تقديمه هو تسهيلات مصرفية وهذا يتعارض مع شروط المناقصة".وتابعت، ان "الأعمال المماثلة المقدمة من قبل الشركات الثلاثة لا تتعلق بموضوع المناقصة حيث لا توجد لدى الشركات اي اعمال مماثلة بمجال فحص باستثناء شركة واحدة".