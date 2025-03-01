العراق يوقف منح سمة الدخول لرعايا هذه الدول ويستبدلها بالفيزا الإلكترونية

ووفقًا للقرار الصادر عن قسم إقامة وجوازات مطار الدولي، فإن المشمولة هي الولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا، وأستراليا، وعددًا من الأوروبية والآسيوية. وبدلًا من منح التأشيرات عند الوصول، سيكون على مواطني هذه التقديم المسبق عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.وأكدت المديرية “ضرورة التزام شركات والمكاتب العاملة في مطار الدولي بهذا القرار، مشددةً على عدم السماح بصعود أي مسافر على متن الرحلات المتجهة إلى دون الحصول على التأشيرة الإلكترونية المسبقة”.ادناه الوثيقة: