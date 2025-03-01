إنقاذ شاب من الانتحار في البصرة

وقالت الشرطة في بيان، "تمكنت مفارز مركز شرطة احد توابع قسم شرطة بالاشتراك مع الشرطة النهرية من إنقاذ شاب خلال محاولته الانتحار".

وأضاف البيان أن "الشاب حاول رمي نفسه وسط نهر اثر ضغوط نفسية إلا أن يقظة عناصر الشرطة حالت دون ذلك".