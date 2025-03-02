العدل تعلن إطلاق سراح 594 نزيلاً خلال شهر شباط الماضي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "العدد الإجمالي للمفرج عنهم بلغ (594) نزيلاً في والمحافظات، من بينهم (572) أُطلق سراحهم بقرارات إفراج، أو بقرار تمييزي، أو بعد انتهاء مدة محكوميتهم".وأكدت الوزارة أن "الدائرة تواصل متابعة آلية إطلاق السراح بدقة، لضمان استكمال جميع الإجراءات القانونية، بما ينسجم مع معايير العدالة وسيادة القانون".