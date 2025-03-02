عطلة الأربعاء في هذه المحافظات

نيوز – محلي

أعلنت حكومة إقليم العراق، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة الإقليم في بيان ورد لـ نيوز، إن "يوم الأربعاء الموافق الخامس من آذار 2025، سيكون رسمية في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية، بمناسبة ذكرى اندلاع الانتفاضة المجيدة لشعب كردستان". وأضافت أنه "سيتم استئناف الدوام الرسمي يوم الخميس 6 آذار 2025".

