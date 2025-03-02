توضيح رسمي حول فرض غرامة مليون دينار

نيوز – محلي

أصدرت العامة، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن فرض غرامة مالية بقيمة مليون دينار.

وقال مدير الإعلام في المديرية حيدر شاكر، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، ان "الأنباء المتداولة حول فرض غرامة مالية بقيمة مليون دينار غير صحيحة".

وأضافت أن "المديرية تعمل وفق رقم 8 لسنة 2019، الذي يحدد قيمة الغرامات بوضوح"، مشيرا الى ان "الغرامة المفروضة على مخالفة "الوقوف الممنوع" تبلغ 50 ألف دينار فقط، وفقاً للمادة 25 من القانون".