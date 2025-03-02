إطلاق المنحة لهذه الفئة

نيوز – محلي

اعلن وزير العمل الاسدي، اليوم الاحد، عن اطلاق المنحة الطلابية لشهر كانون الثاني.

وقال الاسدي في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم اليوم اطلاق المنحة الطلابية لشهر كانون الثاني، والتي تشمل أكثر من مليونين و(200) ألف من أبناء الأسر المستفيدة من نظام الحماية الاجتماعية".

وأوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي، أن "الهيئة، بالتنسيق مع وزارة التربية، تمكنت من تأمين مبالغ المنحة التي تجاوزت (83) مليار دينار"، مبينًا أنه "تم استكمال إجراءات احتساب المبالغ بعد تأشير حضور الطلاب لشهر كانون الثاني، وإرسالها إلى لطلب التمويل".

وأشار إلى أنه "في حال غياب الطالب لأكثر من (3) أيام خلال الشهر، لن يتم صرف المنحة"، مؤكدًا أن "الهيئة ستعمل على صرف منحتي تشرين الثاني وكانون الأول فور وصول التمويل من وزارتي التربية والمالية".

ودعت هيئة الحماية الاجتماعية جميع المستفيدين من الإعانة الاجتماعية إلى "انتظار نزول مبلغ المنحة الطلابية مع الإعانة في بطاقاتهم، ليكون المبلغ كاملاً عند السحب".