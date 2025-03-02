من اجل المراجعة.. تفعيل الحجز الالكتروني في دوائر تسجيل 5 محافظات

نيوز- محلي

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاح، عن تفعيل نظام الحجز الالكتروني في دوائر تسجيل 5 محافظات.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، انه "سيتم المباشرة بالعمل بنظام الحجز الألكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء لتسهيل الإجراءات في مجمعات التسجيل للمحافظات التالية: 1- مجمع تسجيل المركبات في محافظة 2- مجمع تسجيل المركبات في محافظة 3- مجمع تسجيل المركبات في محافظة 4-مجمع تسجيل المركبات في محافظة المثنى 5-مجمع تسجيل المركبات الجانب الأيمن في محافظة وتابعت "على من يود المراجعة يتم الحجز الالكتروني المسبق عبر الرابط الألكتروني https://ter.moi.gov.iq/