بالفيديو.. حريق يلتهم سوق الطيور والبالة في النجف

نيوز – محلي

اندلع حريق مساء اليوم الاحد، في سوق والبالة بالنجف.

وقال مصدر مطلع لـ نيوز، ان "حريقا اندلع داخل سوق وسوق البالة في النجف، ما أدى الى الحاق اضرار مادية كبيرة دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تواصل عملية اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق".

الى ذلك، أفاد مصدر في الدفاع المدني، أن "نتائج التحقيق الخاصة بحريق سوق البالة اشارت الى أنه متعمد بفعل فاعل حسب تقرير الأدلة الجنائية والدفاع المدني".