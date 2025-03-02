السيد الصدر يدعو لاغلاق النوادي وصالات القمار بالقانون

دعا زعيم الشيعي الصدر، الأحد، الى اغلاق النوادي وصالات القمار ومراكز بالقانون.

وشدد في بيان تضمن نصائح عدة، على ضرورة غلق بالقانون ولو مؤقتا كل "تلك الشهوات ومراكزها" وبلا تعد أو عنف. أدناه نص بيان ..