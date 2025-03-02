السامرائي: المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لتحقيق إصلاحات

وقال في بيان، "زار رئيس العزم، مساء اليوم، النائب القيسي في منطقة الغزالية يرافقه عدد من اعضاء مجلس محافظة بغداد، عمار القيسي وعلي المشهداني ومثنى العزاوي، حيث كان في استقباله النائب القيسي، رئيس العزم في بغداد، إلى جانب عدد من الأكاديميين والشخصيات المجتمعية".

وجرى خلال اللقاء "بحث الملفات التشريعية وأهمية متابعة الخدمية التي تمس حياة المواطنين"، وأكد السامرائي أن "المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لتحقيق إصلاحات حقيقية تعود بالنفع على أبناء وباقي المحافظات"، مشددًا على ضرورة تعزيز التواصل مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم لضمان تحقيق تطلعاتهم.



الى ذلك، زار رئيس العزم، مساء اليوم الأحد، النائب ياسين العيثاوي في منطقة العامرية ببغداد، يرافقه عدد من أعضاء مجلس محافظة بغداد، بينهم عمار القيسي، وعلي المشهداني، ومثنى العزاوي.



وجرى خلال اللقاء بحث الملفات التشريعية والخدمية، وأهمية متابعة التي تهم المواطنين، حيث أكد السامرائي على ضرورة تكثيف الجهود لمواصلة العمل على تشريع القوانين التي تلبي تطلعات الشعب، مشددًا على أهمية التنسيق بين ممثلي العزم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.



