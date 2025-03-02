في واسط.. مطالبة بعدم إزالة "المضيف الرضوي"

أهالي في محافظة واسط، بعدم إزالة "المضيف الرضوي" في .



وأشار الأهالي الى ضرورة غض النظر عن فكرة إزالة المضيف الرضوي، مشيرين الى أنه تم بناء المضيف من قبل تبرعات الاهالي بعد استحصال الموافقات الرسمية.

ولفت هؤلاء الى أن المنطقة تفتقر الئ أماكن دينية واقامة الشعائر الحسينية ومحطة الزائرين من المحافظات الجنوبية في الزيارات المليونية.

الفيديو المرفق يتضمن مطالبة الأهالي..