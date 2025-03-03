صندوق الإسكان يحذر من عمليات النصب عبر ادعاء تسهيل القروض

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الإجراءات التي يتخذها الصندوق "قبل وأثناء وبعد" التقديم الإلكتروني لقروضه، هي إجراءات شفافة ومُعلنة في مواقع الوزارة والصندوق الرسمية، وتراعي تقديم الخدمة للمواطنين بكل سهولة ويسر، كما أعلن الصندوق عن آلية للمفاضلة في حال كان عدد المتقدمين أكثر من التخصيص، لضمان تقديم القرض ألى المواطن الأكثر استحقاقاً."وأشار إلى أن "صندوق الاسكان يحذر من ضعاف النفوس، الذين يعملون على إيقاع المواطنين في فخ النصب والاحتيال، عبر الادعاء بتسهيل إجراءات الاقتراض مقابل مبالغ مالية".ودعا بحسب البيان: "الجميع الى والتبليغ عن هذه الحالات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".