إعادة النازحين وغلق المخيمات.. أولوية في لقاء فائق زيدان وجابرو

وقال مجلس في بيان ورد لـ نيوز، إن "رئيس مجلس الأعلى القاضي فائق التقى اليوم وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق".وأضاف المجلس، أن "اللقاء شهد بحث جهود الوزارة في اعادة النازحين ومعالجة الاشكاليات القانونية التي تعرقل غلق مخيمات النازحين".