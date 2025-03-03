خلال رمضان.. اعتماد أسعار خاصة باللحوم الحمراء والبيضاء في البصرة (وثيقة)

وبحسب وثيقة حصلت عليها نيوز، صادرة من معاون المحافظ للشؤون الإدارية، فان متابعة حقول تربية الحيوانات أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء حددت الأسعار كما موضح ادناه:الوثيقة ادناه: