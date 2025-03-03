صندوق التربية المركزي يُصادق على منح 1261 تربوي مستحقاتهم المالية

نيوز – محليات



صادق رئيس وأعضاء التربية المركزي، اليوم الاثنين، على منح (1261) حالة إنسانية للتربويين ضمن مخصصات الصندوق لشهر آذار الجاري، وبواقع (1244) حالة إنسانية وتسع طبية استثنائية وأربعة للمقبلين على الزواج وثلاثة حريق وسرقة وحالة واحدة للإبداع.



وأكد رئيس الصندوق وزير التربية نامس الجبوري، أهمية الإسراع في إنجاز معاملات المستحقين الواردة من دون تأخير لضمان صرف المبالغ الممنوحة لهم العمليات الجراحية والحالات الحرجة التي تستحق تأمين المبالغ اللازمة لها كواجب تربوي وإنساني محتم.