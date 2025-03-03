خلال رمضان.. قرار يخص المطاعم والمقاهي في بغداد

نيوز – محلي

وجه محافظ عبد المطلب العلوي، اليوم الاثنين، بإغلاق المطاعم والمقاهي غير المجازة خلال شهر رمضان .

وقال العلوي في بيان ورد لـ نيوز، ان "على قيادتي شرطة ورؤساء الوحدات الإدارية (القائمقام ومدير الناحية)، متابعة المطاعم والمقاهي غير المجازة وإغلاقها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك حرصًا على مراعاة قدسية الشهر الكريم".

وبين العلوي انه "قام بتوزيع إجازات افتتاح المطاعم مجانًا هذا العام، بعد أن كانت تمنح في السنوات الماضية مقابل دفع مبالغ مالية".