السبب مجهول.. منتسب يقتل زوجته و3 من أطفاله في بغداد

وقال المصدر لـ نيوز، انه "لأسباب غير معروفة أقدم رجل يعمل منتسب في الداخلية على قتل زوجته و٣ من اطفالهم ضمن منطقة الوشاش بمحافظة بغداد".وأشار الى ان "المجرم قام بتسليم نفسه الى الاجهزة الامنية بعد تنفيذ العملية"، مبيناً أنه " تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة الملابسات من خلال رفع الجثث وكشف الدلالة".