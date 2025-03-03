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السبب مجهول.. منتسب يقتل زوجته و3 من أطفاله في بغداد
محليات
2025-03-03 | 11:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,428 شوهد
أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأقدام منتسب في الداخلية على قتل زوجته و3 من أطفاله لسبب مجهول في
بغداد
.
وقال المصدر لـ
السومرية
نيوز، انه "لأسباب غير معروفة أقدم رجل يعمل منتسب في الداخلية على قتل زوجته و٣ من اطفالهم ضمن منطقة الوشاش بمحافظة بغداد".
وأشار الى ان "المجرم قام بتسليم نفسه الى الاجهزة الامنية بعد تنفيذ العملية"، مبيناً أنه " تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة الملابسات من خلال رفع الجثث وكشف الدلالة".
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