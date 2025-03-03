ما سيشهده العراق الليلة

نيوز- محلي

أعلن المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم الاثنين، ان البلاد ستشهد كثافة غيوم معلنة عن بداية حالة ربيعية تحمل الكثير من المفاجئات والتطورات.

وقال العطية في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك تابعته نيوز، ان "كثافة الغيوم ستزداد خلال ساعات الليل معلنة عن بداية حالة ربيعية تحمل الكثير من المفاجئات وتطورات ربما تكون خارج التوقعات".

وأضاف ان "هطول الامطار يبدأ غدا في من جهة غرب وجنوب غرب البلاد تندفع نحو باقي المدن تدريجيا"، مشيرا الى ان "الامطار في الحالة تكون متقطعة على فترات فيها من الغزارة والعواصف الرعدية مع تقلبات الرياح ودرجة الحرارة".