توجيه حكومي بافتتاح صفوف للتعليم المبكر

وقال السوداني في بيان، "ترأس رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشؤون المرأة، الذي تزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمرأة العراقية، والذي أقرّ اعتماده في الثالث من آذار من كل عام".وقدّم السوداني التهاني والتبريكات للنساء العراقيات في جميع أنحاء العراق، مثمناً دورهنّ الفاعل في نهضة وتنميته، كما وصفهنّ بالنساء المتميزات المعطاءات، صاحبات الإسهام الفاعل في بناء عراق اليوم.وشهد الاجتماع استضافة وكيلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لبحث قانون تعويض الناجيات الايزيديات ومن المكوّنات الأخرى، بحضور مستشار رئيس لحقوق الانسان، وقد جرى إدراج الملاحظات التي سجلت على مسودة القانون، وإرسالها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراستها وتضمينها بالمسوّدة وذلك دعماً وضماناً لحقوقهنّ.كما جرت الموافقة على إنشاء مركز لتعليم وتدريب وتطوير النساء في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بإشراف المجلس الأعلى لشؤون وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين، لبناء قدرات القضاء، عبر برامج تدريبية وتعليمية متكاملة تشمل العديد من المهارات الفعالة في سوق العمل، وتستهدف تمكينها وإدماجها في .وقرر المجلس "إعداد برنامج تدريبي للنساء العاملات في مجال الصحافة والاعلام، لتعزيز مهارات العمل لديهنّ، بالتنسيق مع هيأة الاعلام والاتصالات، وشبكة الإعلام العراقي، ونقابة الصحفيين العراقيين، وجهات ساندة أخرى".وفي السياق ذاته، وتزامناً مع اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية 2025، وافق المجلس على "اعداد برنامج تدريبي للنساء العاملات في قطاع السياحة والآثار والفندقة، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، ومستشار رئيس لشؤون السياحة والآثار، لتطوير مهارات النساء في هذا المجال".وبهدف دعم اقسام شؤون في مؤسسات الدولة، تقرر توجيه الوزراء والمحافظين خلال جلسة بدعم أقسام في الوزارات والمحافظات والجهات الساندة، وتخصيص الدعم المالي اللازم لتنفيذ الستراتيجيات والبرامج المعتمدة.ووجه رئيس الوزراء وزارة التربية بـ"افتتاح صفوف للتعليم المبكّر (التمهيدي)، للأطفال من اعمار 4- 6 سنوات"، كما وجه الوزارات والمحافظات، للتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتهيئة أماكن خاصة بإنشاء دور حضانة، وذلك لدعم الأمهات من الموظفات.