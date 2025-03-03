السامرائي: المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التنسيق بين القوى

وقال في بيان، "زار المهندس السامرائي، رئيس العزم، مساء اليوم، مضيف الدكتور حمزة الكرطاني في منطقة ببغداد، حيث كان في استقباله عدد من الشخصيات العشائرية والأكاديمية، بحضور أعضاء مجلس محافظة علي المشهداني، ومثنى العزاوي، إلى جانب وجهاء ومثقفين وأكاديميين ونخب شبابية".

وجرى خلال اللقاء التباحث في الملفات الخدمية والتشريعية، حيث أكد أن "المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من بين القوى الفاعلة لضمان تحقيق الإصلاحات المنشودة".

وشدد على أهمية الجهود لخدمة المواطنين، والاستماع إلى تطلعاتهم والعمل على معالجتها ضمن الأطر التشريعية والتنفيذية.