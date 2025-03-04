استعداداً لمعركة "الفيضان".. بغداد تدخل حالة "الإنذار القصوى" وشكوك بانتصارها على الامطار

وقال بيان للأمانة إن "أمين وجه باتخاذ الاستعدادات لمواجهة موجة الأمطار التي ستشهدها العاصمة، والشروع بالدخول بحالة الإنذار القصوى".وأكد أمين بحسب البيان "على ضرورة تصفير جميع خطوط ومحطات التصريف، وتنفيذ خطة طوارئ استباقية قبل هطول الأمطار".ويشكك مراقبون بإمكانية نجاح الأمانة في عبور الموجة المطرية القادمة بـ"سلام" على بغداد، حيث تؤكد التوقعات تعرض شوارع العاصمة لغرق كبير خصوصًا وان الطاقة التصميمية للتصريف المائي ف تبلغ 24 ملم بينما وغرقت في مطرية وصلت فيها الامطار الى 40 و35 ملم في الأشهر الماضية، بينما تعتبر هذه الموجة هي الأقوى على الاطلاق خلال هذا الموسم.