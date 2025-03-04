آثار الوركاء تخضع للصيانة

نيوز- محلي

بحثت الإدارة المحلية في محافظة المثنى، مع وفدٍ من الوكالة السويدية للتنمية الدولية، جهود صيانة مدينة الوركاء الأثرية.

وقال محافظ المثنى حيدر الوهامي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته نيوز، ان "وفداً من منظمة (سالر انترناشيونال) التي تُعنى بالبحوث والدراسات وتمثل الوكالة السويدية للتنمية الدولية، زار وأجرى جولة في مدينة الوركاء الأثرية، إذ إن قيمة هذا الموقع الأثري تتمثل بأن المكتشف منه لا يتجاوز سوى خمسة بالمئة فقط".

وأضاف، أن "إدراج مدينة الوركاء على لائحة التراث يتطلب العمل على إنجاز أعمال الصيانة والتنقيب وفق شروط منظمة (اليونسكو) وبإشرافها لضمان اتمامها وفق المعايير الدولية".

بدوره، قال مدير آثار وتراث المثنى سلوان الأحمر: إن "دخول موقع الوركاء إلى لائحة التراث العالمي، وزيارة قداسة بابا الفاتيكان إلى مدينة أور، كان لهما وقع كبير، من خلال زيادة إقبال السائحين الأجانب على المدن الأثرية ومنها مدينة الوركاء الأثرية (عاصمة الحضارة السومرية)، التي شهدت مؤخراً زيارات عديدة من مختلف الجنسيات منها الصينية والأميركية والبريطانية وغيرها من الجنسيات الأخرى".

من جهته، عبَّر رئيس الوفد كورنر اندرسن، عن سعادته باهتمام الحكومة العراقية بهذا الموقع، وكذلك الحصول على دعم وطني ودولي للحفاظ على أهميته وقيمته التاريخية والحفاظ عليه من السرقة.