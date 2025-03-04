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تحرك حكومي لإنشاء مطار في هذه المحافظة

محليات

2025-03-04 | 01:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحرك حكومي لإنشاء مطار في هذه المحافظة
1,919 شوهد


السومرية نيوز ـ محليات


كشف محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، عن منح إجازة إنشاء مطار تجاري كفرصة استثمارية في المحافظة هذا العام.

وقال الزاملي في تصريح: إنه "استقبل مؤخراً ممثلي إحدى الشركات الإماراتية في المحافظة، إذ اطلعت الشركة على الأرض التي سيبنى عليها المطار، وناقشت إنشاءه وفق أحدث الطرز المتبعة في بناء هكذا مطارات، بحسب الصحيفة الرسمية".

وأضاف، أن "هذا العام سيشهد منح الإجازة الاستثمارية لبناء هذا المطار الذي سيكون مهماً للمحافظة؛ فضلاً عن المردودات الاقتصادية والتجارية التي ستحصل عليها المحافظة من هذا المطار".

وتابع، أن "المحافظة تسعى إلى إكمال مشروع مجاري الديوانية الكبير الذي تأخر أكثر من 10سنوات، متوقعاً أن تكون نسبة إنجازه خلال هذا العام 100 بالمئة".

وبشأن تأهيل أحياء المحافظة أكد الزاملي، أن "في النية افتتاح 10 أحياء سكنية بعد وصول نسبة التأهيل إلى 100بالمئة، بعد أن تأخرت أكثر من 24 سنة".

وتابع، أن "الديوانية ستشهد نشاطاً استثمارياً وسكنياً مختلفاً خلال العام الحالي، فضلاً عن مباشرة الشركات إنشاء معملين للسمنت".
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