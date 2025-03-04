خبر سار لعقود موظفي الدولة

نيوز – محلي

أعلنت اللجنة المالية النيابية، عن التحرك لتثبيت عقود موظفي على الملاك الدائم.

وقال عطوان العطواني في تصريح نشرته الوكالة الرسمية وتابعته نيوز، ان "الوضع المالي والاقتصادي في البلد جيد"، مبيناً أن "الدول النفطية تعيش حالة قلق دائم من هبوط الأسعار".

وأضاف "يجب البحث عن بدائل وحلول عن الاقتصاد الأحادي"، مؤكداً " نبحث بشكل دائم عن حلول لتجنب مخاوف أسعار النفط".

وأشار إلى أن "إيرادات الكهرباء 3.5 تريليون دينار بينما ما تحقق في الواقع 400 مليار دينار".

وبشأن الموازنة أوضح العطواني، أن "جداول الموازنة ستصل شهر آذار الجاري إلى البرلمان"، منوها بأن "تعديل الموازنة كان في المادة 12 الخاصة بكلف نقل واستخراج نفط الإقليم".

وأشار إلى أن "الحكومة ستجري بعض التغييرات على جداول الموازنة "، مؤكداً ان "الموازنة أوقفت التعيينات والملاك والعقود والأجور".

وبين أن "هناك نقاشاً حول موظفي العقود الذين يستحقون التثبيت"، مشيرا إلى أن "مجلس اقر بأن يختلف عن التثبيت على الملاك".

وتابع: "يجب مراجعة المادة 14 بالموازنة الخاصة بايقاف التعيينات".