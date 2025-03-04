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خبر سار لعقود موظفي الدولة
محليات
2025-03-04 | 01:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,252 شوهد
السومرية
نيوز – محلي
أعلنت اللجنة المالية النيابية، عن التحرك لتثبيت عقود موظفي
الدولة
على الملاك الدائم.
وقال
رئيس اللجنة
عطوان العطواني في تصريح نشرته الوكالة الرسمية وتابعته
السومرية
نيوز، ان "الوضع المالي والاقتصادي في البلد جيد"، مبيناً أن "الدول النفطية تعيش حالة قلق دائم من هبوط الأسعار".
وأضاف "يجب البحث عن بدائل وحلول عن الاقتصاد الأحادي"، مؤكداً " نبحث بشكل دائم عن حلول لتجنب مخاوف أسعار النفط".
وأشار إلى أن "إيرادات الكهرباء 3.5 تريليون دينار بينما ما تحقق في الواقع 400 مليار دينار".
وبشأن الموازنة أوضح العطواني، أن "جداول الموازنة ستصل
منتصف
شهر آذار الجاري إلى البرلمان"، منوها بأن "تعديل الموازنة كان في المادة 12 الخاصة بكلف نقل واستخراج نفط الإقليم".
وأشار إلى أن "الحكومة ستجري بعض التغييرات على جداول الموازنة "، مؤكداً ان "الموازنة أوقفت التعيينات والملاك والعقود والأجور".
وبين أن "هناك نقاشاً حول موظفي العقود الذين يستحقون التثبيت"، مشيرا إلى أن "مجلس
الدولة
اقر بأن
التعيين
يختلف عن التثبيت على الملاك".
وتابع: "يجب مراجعة المادة 14 بالموازنة الخاصة بايقاف التعيينات".
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