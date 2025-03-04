آلية وشروط التقديم للدورة التأهيلية 89 في الدفاع

نيوز – محلي

أعلنت وزارة الدفاع، عن آلية وشروط التقديم للدورة التأهيلية 89 والتي أعلنت عنها امس في بيان رسمي.

ووفق بيان الوزارة الذي ورد لـ نيوز، انه "تم فتح باب التقديم للدورة التأهيلية الرقم/89، لحملـة شـهادة البكالوريوس مـن خريجي المدنيـة (المدنيين)، للمدة من 4 آذار الحالي لغاية 7 آذار الحالي من خلال ملء الاستمارة الخاصة بالتقديم على الرابط (https://eformsmod.ur.gov.iq/) عبر الموقع الالكتروني للوزارة،(Www.mod.mil.iq)".

وأضافت، أن "رابط التقديم سيفتح في الساعة (12) بعد الليل، وحسب شروط التقديم والاختصاصات المطلوبة المبينة أدناه:

شروط التقديم

1-أن يكون عراقيًا ومن أبوين عراقيين.

2-أكمل (20) سنة من عمره، وأن لا يزيد على (26) سنة للمدنيين، وعلى أن لا يزيد عن (28) سنة لمنتسبي الجيش ووزارة الدفاع عند بدء التقديم للدورة باليوم والشهر والسنة (2000/1/1)

3-حسن السمعة والأخلاق والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

4-حاصل على شهادة البكالوريوس من إحدى المدنية الحكومية أو الأهلية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

5-غير مفصول من الدورات المفتوحة في العسكرية أو فشل في الدراسة فيها أو مرتكب لجريمة الغياب أو الهروب من الجيش.

6-أن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية والنفسية ولا توجد فيه عاهات جسدية ووشوم.

7-لا يقل طوله عن (165) سنتيمترا.

8-يخضع المتقدم للفحص الطبي الخاص بتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

الاختصاصات المطلوبة: عام وسيتم اختيار الاختصاص المطلوب حسب احتياج .

المستمسكات المطلوبة عند التقديم:

1- الاستمارة الالكترونية بعد ملئها بالمعلومات من الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الدفاع.

2-البطاقة الوطنية أصلية مع (6) نسخ ملونة للمتقدم ولوالديه وفي حالة وفاة أحد الوالدين جلب صورة قيد صادرة من دائرة النفوس.

3-البطاقة التموينية أصلية مع (6) نسخ ملونة.

4-بطاقة السكن أصلية مع (6) نسخ ملونة.

5-صور ملونة ذات خلفية بيضاء عدد (6).

6-تأييد السكن (أصلي) مثبت فيه العنوان بشكل دقيق مع أقرب نقطة دالة مصدق من الوحدة الإدارية والأمن الوطني مع (3) نسخ ملونة.

7-جلب كتاب تأييد من الوحدة بالنسبة للمتقدمين من العسكريين يؤيد استمراره بالخدمة مع نموذج تقييم الآمرين.

8-عقد الزواج (الاصلي) للمتقدم أو الأبوين مع (٢) نسخ ملونة.

9-وثيقة التخرج (أصلية) مع (٤) نسخ ملونة أو تأييد تخرج متضمن المعدل النهائي على أن يتم جلب الوثيقة الأصلية مصدقة قبل موعد المقابلة النهائية.

10-جلب كتاب تأييد من مؤسسة الشهداء للمتقدمين على أن يكون (للأب، والأم) حصرًا معزز بالنظام الالكتروني (الباركود)، ولم يمر عليه سنة من تاريخ إصداره.

11-توضع المستمسكات أعلاه بفايل بلاستيكي نوع (مانيلا) اللون الأزرق للمدنيين، واللون الأحمر لأبناء الشهداء، واللون الأخضر- لمنتسبي .

الاختصاصات:

1-علوم رياضيات

2-هندسة كهرباء

3-هندسة حاسبات

4-هندسة طائرات

5-علوم فيزياء

6-هندسة تبريد وتكييف

7-علوم كيمياء

8-هندسة كيمياء

9-هندسة تقنيات الطيران

10-هندسة ميكانيك

11-هندسة ميكانيك طائرات

12-علوم حاسوب

13-تقنيات المعلومات

14-هندسة طرق وجسور

15-تقنيات حاسوب

16-هندسة مواد

17-هندسة مساحة

18-الكترونيك

19-هندسة اتصالات

20-هندسة مدنية

21-هندسة طيران

22-هندسة مكائن طائرات

23-برمجة

24-هندسة بناء وإنشاء

25-هندسة كهروميكانيك

26-هندسة ميكانيك

27-هندسة كهروميكانيك ملاحة وتوجيه

28-تقنية هندسة ميكانيك

29-قسم هندسة الطائرات

30-إدارة أعمال

31-إعلام

32-العلاقات العامة

33-ترجمة

34-فنون جميلة

35-الصحافة

36-إدارة مالية

37-التدريب البدني وعلوم الرياضة

38-تربية رياضية

39-الأمن السيبراني