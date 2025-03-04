خلال 10 اشهر.. ايران تصدر للعراق 294 ألف طن من المنتجات الزراعية

نيوز – دولي

أعلنت مديرية جمارك محافظة إيلام الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن أكثر من 294 ألف طن من المنتجات الزراعية المختلفة الى خلال 10 اشهر.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن لجمارك محافظة إيلام سهراب كمري أنه "تم 294 ألفاً و472 طناً من المنتجات الزراعية المختلفة إلى منذ بداية العام الجاري وحتى الشهر العاشر من العام الايراني عبر حدود مهران الدولية".

وأعلن أن "قيمة هذه الكمية من المنتجات الزراعية المصدرة إلى بلغت 123 مليوناً و34 ألفاً و497 دولاراً"، مشيرا إلى أن "البطيخ والتفاح والخيار والطماطم والبرتقال أهم المنتجات الزراعية المصدرة إلى العراق".

وذكر لجمارك ايلام انه "منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الشهر العاشر تم بضائع بقيمة نحو 1.462 مليار دولار ووزنها 2.448 مليون طن من حدود مهران الدولية في محافظة ايلام جنوب البلاد إلى ودول أخرى".

وتقع مهران على بعد نحو 230 كيلومترا من بغداد وهي أقرب مدينة حدودية للعاصمة والمراقد المقدسة في ولهذا السبب أصبحت مركزا لأنشطة التصدير وحركة الزوار مع هذا البلد المجاور.

ويتم ما معدله 400 شاحنة محملة بالبضائع التجارية والتصديرية إلى من حدود مهران الدولية بعد استكمال الإجراءات الجمركية.

وتقع مهران على بعد 85 كيلومترًا إيلام.