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شاهد مكان مخبأ الـ3 مليارات دينار التي ضبطت اليوم
محليات
السومرية نيوز – محلي
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تفاصيل العمليَّةً النوعيَّةً التي أسفرت عن ضبط مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ ومُخشّلاتٍ ذهبيَّةٍ تُمثّلُ جزءاً من عوائد عمليَّة اختلاس أموالٍ من مُديريَّـة المرور العامَّـة.
2025-03-04 | 06:55
2025-03-04T06:55:32+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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شاهد مكان مخبأ الـ3 مليارات دينار التي ضبطت اليوم
2,929 شوهد
السومرية
نيوز – محلي
أعلنت هيئة
النزاهة
الاتحاديَّة، عن تفاصيل العمليَّةً النوعيَّةً التي أسفرت عن ضبط مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ ومُخشّلاتٍ ذهبيَّةٍ تُمثّلُ جزءاً من عوائد عمليَّة اختلاس أموالٍ من مُديريَّـة المرور العامَّـة.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، انه "بإشرافٍ مُباشرٍ من
قاضي
التحقيق المُختصِّ، شكل
مكتب
تحقيق الهيئة في
بغداد
فريق عمل، فور ورود معلوماتٍ تفيد بإخفاء أقرباء المُتَّهم الموقوف بقضيَّة اختلاس أموالٍ من مُديريَّة المرور العامَّة، أمولاً ومُخشّلاتٍ ذهبيَّة تُمثّلُ عوائد عمليَّة الاختلاس تلك في دارٍ مهجورةٍ بأحد أحياء العاصمة بغداد".
وتابعت الهيئة إنَّ "الفريق، بعد صدور الأوامر القضائيَّة من
قاضي
محكمة
تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، باشر بعمليَّات التحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات، واجراء التفتيش في
الدار
المهجورة"، مُؤكّدةً أنَّ "الجهود المضنية التي بذلها الفريق أسفرت عن العثور على المبالغ الماليَّة مع مُخشَّلاتٍ ذهبيَّةٍ في غرفةٍ مخفيَّةٍ بجدارٍ مبنيٍّ، لافتةً إلى أنَّ الأموال المضبوطة التي كانت مُخبَّأة في حقائب سفرٍ عديدةٍ، بلغت 3.390.000.000 دينارٍ، فيما قُدِّرَت المُخشّلات الذهبيَّة بـ(5) كيلو غرام".
وذكرت انه "تم ضبط أربعة من أشقاء زوجة المُتَّهم الرئيس في قضية اختلاس أموال المرور العامة كانوا في موقع العمليَّة"، لافتة الى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه بصحبة المُتَّهمين الأربعة، والمُبرزات المضبوطة على
قاضي
محكمة
تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا
النزاهة
وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".
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