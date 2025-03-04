مجلس واسط يصوت على مدراء الوحدات الادارية الجدد

وبحسب بيان للمجلس، فإنه "تم التصويت على هؤلاء المدراء وسيخضع المُصادق عليهم إلى فترة تجريبية لمدة اقصاها ستة اشهر:1-ناحية تاج الدين _ حميد عوين2-قضاء الصويرة _محمد صادق سالم3-قضاء العزيزية _مهند طوكان4-قضاء الزبيدية _انس مالك محمد5-قضاء النعمانية _بشير حسن عادي6-قضاء الاحرار _علي حسين7-قضاء الكوت_عادل حمزة غريب8-قضاء بدرة _جعفر عبد الجبار9-قضاء الموفقية _رسول جدوع10-قضاء الحي _كاظم كريم عليوي11-ناحية سيد الشهداء _علي12-ناحية الشحيمية _طه ياسين13-ناحية الدبوني_يوسف ضايع عبود14-ناحية الدجيلي _ناصر عودة فرج15-ناحية القديمة _عبد الجبار جعفر16-ناحية شيخ سعد_احمد طارق عبد17-ناحية جصان _احمد جبار دعدوش18- ناحية زرباطية _براء فؤاد19-ناحية البشائر_رعد جواد".