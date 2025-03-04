كلها مزيفة.. اعتقال رجل بحوزته مبالغ كبيرة وعملات مختلفة في بغداد

وقال المصدر لـ نيوز، انه "خلال نصب كمين محكم تمكنت قوة امنية من القبض على رجل تولد 62 ضبط بحوزته مبالغ مزيفة قدرها (790) الف دولار امريكي، و 135 ورقة فئة 50 يورو، ومبلغ 200 ورقة فئة الليرة السورية ضمن منطقة حي الجهاد".واشار الى انه "تم القبض على المتهم وايداعه التوقيف لاغراض التحقيق".