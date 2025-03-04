المحتوى الهابط يطال محالا وعارضات أزياء في العراق

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن مكافحة المحتوى الهابط ستتخذ إجراءات قانونية ضد محال وعارضات أزياء في والمحافظات.

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "لجنة مكافحة المحتوى الهابط في تتخذ إجراءات قانونية ضد عدد من محال الملابس وعارضات أزياء بسبب نشر محتوى غير لائق".

وأضاف المصدر أنه "اعتبارا من يم غد ستتم عملية الرصد واستحصال الموافقات القضائية والمباشرة بعملية الاغلاق واعتقال العارضات في عموم العراق".



وتنفذ العراقية منذ أشهر عدة، حملة ضد ما وصفته بـ"المحتوى الهابط" من خلال توقيف، وفق مذكرات قبض قضائية، شخصيات اشتهرت بنشر مقاطع فيديو على قيل إنها "مسيئة".